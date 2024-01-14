مالية النواب تناقش موازنات وزارتي التربية والتعليم العالي ومجمع اللغة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، موازنات وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجمع اللغة العربية، لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، خلال الاجتماعات الذي حضر جانباً منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد البخيت، وأمين عام وزارة التربية الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مامون الدبعي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن وزارة التربية توسعت العام الماضي في تطبيق عدد من البرامج التعليمية، لا سيما تطبيق نظام "بتيك".

وقال: إن موازنة وزارة التربية، بلغت 1.254 مليار دينار بارتفاع 64.4 مليون مقارنة باعادة تقدير 2023، منها 1.1 مليار نفقات جارية بارتفاع نحو 44.4 مليون، و146 مليون نفقات رأسمالية بلغت بارتفاع نحو 20 مليون دينار للمدارس وتطوير المناهج طباعة الكتب واضافات غرف صفية، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة تشكل 42.5 بالمئة من إجمالي مخصصات الجهاز المدني.

وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية في الشواغر المتاحة، وموعد البدء بإجراءات التعيين، وبرامج التأهيل والتدريب

من جانبه، أكد وزير التربية، أنه يجري حاليا تطوير مناهج: اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية.

وقال، إن عدد طلاب التدريب المهني بلغ 18 ألف طالب، مشيرا إلى نية الوزارة التوسع في إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الوزارة بدأت بتغيير خططها للتوسع بالتعليم المهني، إذ أنشأت 6 مدارس مهنية، مشيرًا الى وجود منحة إماراتية لبناء وتجهيز 5 أخرى.

وحول أعداد المعلمين على كوادر الوزارة، أشار محافظة إلى أن 96 ألف معلم على جدول التشكيلات، و 20 ألفا ضمن جداول التعليم الإضافي، لا سيما أن عدد الطلاب السوريين في المدارس بلغ نحو 163 ألفا ما نسبته 10 بالمئة من نسبة الطلاب بالمدارس.

وقال إن امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" بشكله الجديد، سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، إذ سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، الذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".

وأشار إلى التعاقد مع 4 جامعات رسمية لتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة، مؤكدًا التحاق 250 معلما العام السابق.

وبالنسبة لموازنة وزارة التعليم العالي، فبلغت 116.3 مليون دينار بارتفاع نحو 20 مليونا عن اعادة تقدير 2023، منها 83.2 مليون نفقات جارية بارتفاع نحو 5.6 مليون، و33.1 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 14.3 مليون وفق السليحات.

وطالب السليحات باطلاع اللجنة على أوجه الإنفاق الرأسمالي وتنوع التخصصات الجامعية، وصندوق الطالب المحتاج وخطط تطوير الجامعات الرسمية، والدورات التدريبية والابتعاث والتبادل الثقافي.

من جهته، أشار وزير التعليم العالي، إلى رفع دعم الجامعات من 70 إلى 75 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب من 10 إلى 20 مليون دينار.

وأوضح أن عجز صندوق دعم الطالب بلغ نحو 80 مليون دينار، والقروض الدراسية غير المسددة نحو 66 مليونا، مشيرا إلى أنه "لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب، وأن النظام الجديد هو الذي صدر وسيتم مناقشته اليوم".

وبين أن عدد الطلاب في الجامعات الاردنية بلغ نحو 400 ألف، منهم 125 ألفا في الجامعات الخاصة، ونحو 46 ألف طالب وافد من 111 دولة.

وبالنسبة لموازنة مجمع اللغة العربية، فأكد السليحات أنها متواضعة، إذ بلغت نحو مليون دينار، بانخفاض 25 ألفا مقارنة باعادة تقدير 2023، مشيرا إلى أهمية دور المجمع ونشاطه.

من جهته، قال رئيس مجمع اللغة العربية، إن المجمع فاز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لدوره في نشر الوعي باللغة العربية.

وأضاف أن المجمع قدم مبادرات في الدفاع عن اللغة العربية، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على أن تواكب متطلبات مجتمع المعرفة؛ بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.

وطالب البخيت، النواب بالمحافظة على اللغة العربية التي هي أساس التعليم والحضارة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

بدوره، قال عضو مجلس مجمع اللغة الدكتور إبراهيم بدران ، إن المجمع يسعى لتطوير امتحان الكفاية للغة العربية الذي شارك به حتى الآن نحو 126 ألف شخص، مشيرا إلى الحرص على تمكين المعلمين في اللغة العربية من خلال إطلاق مسابقات وجوائز في هذا الشأن.

من جانبهم أكد النواب: ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، وبسام الفايز، وعمر النبر، ومحمد أبو صعيليك، وسالم الضمور، ومحمد العكور، ونضال الحياري، وفريد حداد، وعلي الطراونة، وخالد البستنجي، وعطا ابداح، ورمزي العجارمة، وأيمن مدانات، وهايل عياش، ومحمد شطناوي، وفليحة سبيتان، وصفاء المومني، وإسماعيل المشاقبة، أهمية دعم الطلبة وحصول غالبية الطلبة الفقراء على منح وقروض لمواصلة تعليمهم.

وطالبوا بوضعهم، بإجراءات تعيين الشواغر في وزارة التربية، ومديونية الجامعات وإمكانية تغطية نفقاتها، وواقع المدارس والصيانة والتشغيل لها والاستئجار.

كما طالبوا بزيادة مقاعد الطب للحد من هجرة الطلبة خارجا، وإشراك البنوك بالمسؤولية الاجتماعية نحو إعطاء الطلبة قروض تعليمية.

--(بترا)

م ح/ ن ح

10/01/2024 17:39:25