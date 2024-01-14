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تخريج 250 مزارعا من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية

1/14/2024 12:58:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن أولويات الوزارة تتمثل بمحاربة الفقر والبطالة من خلال ضمان استدامة المشاريع الزراعية.
وأشار الحنيفات، خلال رعايته اليوم الأربعاء، تخريج 250 مزارعا من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية، الممول من جمعية بنوك الإدخار الألمانية، وبتنفيذ من مركز تطوير الأعمال، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي في الوزارة، إلى أهمية الاستفادة من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية.
وبين أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات المزارعين وأصحاب الأعمال الزراعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم الزراعية بشكل فعال ومستدام، مثمنا دور المركز والجمعية على تعاونهما في تنفيذ البرنامج.
بدوره، قال مؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتيه، إن المركز يسعى من خلال البرامج التدريبية إلى دعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرات الشباب والشابات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُشار إلى أن برنامج محاكاة الأعمال الزراعية، من البرامج التدريبية المهمة لتعزيز قدرات المزارعين وأصحاب الأعمال الزراعية في إدارة مشاريعهم بشكل فعال ومستدام، حيث يسهم البرنامج في تحسين جودة المنتجات الزراعية وتسويقها بشكل أفضل، وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/ف م/رق
10/01/2024 17:38:43

MENAFN14012024000117011021ID1107717733

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