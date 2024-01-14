تخريج 250 مزارعا من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن أولويات الوزارة تتمثل بمحاربة الفقر والبطالة من خلال ضمان استدامة المشاريع الزراعية.
وأشار الحنيفات، خلال رعايته اليوم الأربعاء، تخريج 250 مزارعا من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية، الممول من جمعية بنوك الإدخار الألمانية، وبتنفيذ من مركز تطوير الأعمال، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي في الوزارة، إلى أهمية الاستفادة من برنامج محاكاة الأعمال الزراعية.
وبين أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات المزارعين وأصحاب الأعمال الزراعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم الزراعية بشكل فعال ومستدام، مثمنا دور المركز والجمعية على تعاونهما في تنفيذ البرنامج.
بدوره، قال مؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتيه، إن المركز يسعى من خلال البرامج التدريبية إلى دعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرات الشباب والشابات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُشار إلى أن برنامج محاكاة الأعمال الزراعية، من البرامج التدريبية المهمة لتعزيز قدرات المزارعين وأصحاب الأعمال الزراعية في إدارة مشاريعهم بشكل فعال ومستدام، حيث يسهم البرنامج في تحسين جودة المنتجات الزراعية وتسويقها بشكل أفضل، وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/ف م/رق
10/01/2024 17:38:43
MENAFN14012024000117011021ID1107717733
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