مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 10 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة آل البيت، والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تدريبية، بهدف رفع مستوى تثقيف وقدرات الطلبة ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية، وتوفير التطبيق العملي المناسب وتأهيلهم ضمن المعايير الدولية لما بعد التخرج ودخول سوق العمل.
ووقع المذكرة التي تعد الأولى على مستوى الجامعات الرسمية، رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، والمدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور محمد رسول الطراونة.
وأكد نصير حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأردن ضمن سياق خطتها الجديدة الهادفة إلى تعزيز دورها وبما ينعكس إيجاباً على مصالح المستهدفين من طلبتها، لافتا إلى أن الجامعة تتطلع لأن تكون مخرجاتها التعليمية تتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية.
وبين أن الجامعة باشرت بإدخال اللغة الألمانية في تدريس بعض المساقات الصحية خدمة للطالب ليكون مؤهلاً لما بعد التخرج لدخول سوق العمل، مستعرضاً مسيرة الجامعة وخططها الطموحة المستقبلية.
من جهته، أشار الطراونة إلى أن المذكرة تشكل تعاونا تدريبيا مشتركا مع آل البيت وسعي الأكاديمية ضمن برامجها التدريبية للوصول بالخريج الأردني إلى السوق العالمي ووصول طلاب إقليم الشرق الأوسط إلى جامعة آل البيت، لافتا إلى تفعيل جميع الإمكانيات والبرامج بين الجانبين من خلال منصة الأكاديمية التي تحتوي العشرات من الكورسات التدريبية لتغطية حاجة السوق المحلي.
كما تهدف المذكرة إلى الإستجابة لمتطلبات السوق العالمي بالصحة العامة، وتوسيع نطاق وصول طلاب ومعاهد إقليم الشرق الأوسط لجامعة آل البيت وتعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإقامة شراكات مستقبلية إلى جانب إقامة الندوات وورشات العمل التي تخدم الجامعة وتحقق تنوع معرفي في المساقات الصحية والتمريضية.
--(بترا)
ه ق/م ف/رق
10/01/2024 17:33:10
MENAFN14012024000117011021ID1107717732
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