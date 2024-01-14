مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 10 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة آل البيت، والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تدريبية، بهدف رفع مستوى تثقيف وقدرات الطلبة ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية، وتوفير التطبيق العملي المناسب وتأهيلهم ضمن المعايير الدولية لما بعد التخرج ودخول سوق العمل.

ووقع المذكرة التي تعد الأولى على مستوى الجامعات الرسمية، رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، والمدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور محمد رسول الطراونة.

وأكد نصير حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأردن ضمن سياق خطتها الجديدة الهادفة إلى تعزيز دورها وبما ينعكس إيجاباً على مصالح المستهدفين من طلبتها، لافتا إلى أن الجامعة تتطلع لأن تكون مخرجاتها التعليمية تتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية.

وبين أن الجامعة باشرت بإدخال اللغة الألمانية في تدريس بعض المساقات الصحية خدمة للطالب ليكون مؤهلاً لما بعد التخرج لدخول سوق العمل، مستعرضاً مسيرة الجامعة وخططها الطموحة المستقبلية.

من جهته، أشار الطراونة إلى أن المذكرة تشكل تعاونا تدريبيا مشتركا مع آل البيت وسعي الأكاديمية ضمن برامجها التدريبية للوصول بالخريج الأردني إلى السوق العالمي ووصول طلاب إقليم الشرق الأوسط إلى جامعة آل البيت، لافتا إلى تفعيل جميع الإمكانيات والبرامج بين الجانبين من خلال منصة الأكاديمية التي تحتوي العشرات من الكورسات التدريبية لتغطية حاجة السوق المحلي.

كما تهدف المذكرة إلى الإستجابة لمتطلبات السوق العالمي بالصحة العامة، وتوسيع نطاق وصول طلاب ومعاهد إقليم الشرق الأوسط لجامعة آل البيت وتعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإقامة شراكات مستقبلية إلى جانب إقامة الندوات وورشات العمل التي تخدم الجامعة وتحقق تنوع معرفي في المساقات الصحية والتمريضية.

--(بترا)

ه ق/م ف/رق

10/01/2024 17:33:10