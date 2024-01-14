اتفاقية لتشغيل وإدارة بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 10 كانون الثاني (بترا) أمين المعايطة -وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والشركة الأردنية لإحياء التراث، اليوم الأربعاء، اتفاقية تشغيل وإدارة بيت الشريف الحسين بن علي في مدينة العقبة.

ووقع الاتفاقية عن السلطة نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، وعن الشركة مديرها العام مؤيد أبو رمان، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أهمية الاتفاقية في تشغيل وتفعيل موقع بيت الشريف الحسين بن علي كجزء رئيس من عناصر مثلث النهضة (العقبة، وادي رم ، وقصر الملك المؤسس في معان)، إضافة لمحطة سياحية جديدة تسهم في إيجاد تجربة سياحية وثقافية تاريخية تحمل هوية نشأة الدولة الأردنية وتعمل على إطالة مدة إقامة السائح في العقبة.

وأشار خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إلى أن السلطة تسعى من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الشركة الأردنية، لتنفيذ برامج سياحية وثقافية للسائحين والزوار وطلبة المدراس والجامعات في بيت الشريف الحسين وتقديم عرض يحاكي الحقبة الزمنية والتاريخية لبداية الثورة العربية الكبرى عبر مسار مثلث النهضة التاريخي والسياحي.

بدوره، أكد الحاج حسن أن السلطة وبموجب الاتفاقية ستقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لخدمة التجربة السياحية الجديدة في داخل بيت الشريف الحسين بن علي، إلى جانب المساهمة في تسويق وترويج هذا المنتج السياحي المميز ضمن مثلث النهضة.

وأضاف أنه سيتم إدراج موقع بيت الشريف الحسين على الخطة التسويقية لسلطة العقبة والتعاون مع الشركاء كافة في القطاع السياحي لتنظيم الفعاليات التعريفية، مشيرا إلى أن السلطة ستعمل على توفير المعروضات التاريخية والتراثية التي تعكس الفترة الزمنية لموقع بيت الشريف الحسين بن علي.

من جهته، أوضح أبو رمان أن الشركة ستلتزم بتحقيق التكاملية التشغيلية لمشروع بيت الشريف الحسين من خلال ربطه مع مشروع "رحلة قطار الثورة العربية الكبرى" في وادي رم وقصر الملك المؤسس في معان، إضافة إلى توفير الموارد المتاحة كافة، لإنجاح هذه التجربة السياحية وتوفير منتج سياحي متكامل يضاف إلى المنتج السياحي المميز في العقبة.

وبين أن الشركة وبالتعاون مع السلطة من خلال هذه الاتفاقية، ستعمل على 3 جوانب وهي الثقافي والذي يستهدف طلبة المدارس والجامعات وتعريفهم بالأهمية التاريخية والتراثية لبيت الشريف، والجانب السياحي من خلال تنفيذ فعاليات ونشاطات ترفيهية جاذبة للسياح والزوار محليا ودوليا، والجانب التنموي من خلال ربط العقبة ضمن مسار مثلث النهضة التاريخي.

--(بترا)

ا م/رق

10/01/2024 17:30:27