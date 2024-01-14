اتفاقية لتشغيل وإدارة بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 10 كانون الثاني (بترا) أمين المعايطة -وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والشركة الأردنية لإحياء التراث، اليوم الأربعاء، اتفاقية تشغيل وإدارة بيت الشريف الحسين بن علي في مدينة العقبة.
ووقع الاتفاقية عن السلطة نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، وعن الشركة مديرها العام مؤيد أبو رمان، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أهمية الاتفاقية في تشغيل وتفعيل موقع بيت الشريف الحسين بن علي كجزء رئيس من عناصر مثلث النهضة (العقبة، وادي رم ، وقصر الملك المؤسس في معان)، إضافة لمحطة سياحية جديدة تسهم في إيجاد تجربة سياحية وثقافية تاريخية تحمل هوية نشأة الدولة الأردنية وتعمل على إطالة مدة إقامة السائح في العقبة.
وأشار خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إلى أن السلطة تسعى من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الشركة الأردنية، لتنفيذ برامج سياحية وثقافية للسائحين والزوار وطلبة المدراس والجامعات في بيت الشريف الحسين وتقديم عرض يحاكي الحقبة الزمنية والتاريخية لبداية الثورة العربية الكبرى عبر مسار مثلث النهضة التاريخي والسياحي.
بدوره، أكد الحاج حسن أن السلطة وبموجب الاتفاقية ستقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لخدمة التجربة السياحية الجديدة في داخل بيت الشريف الحسين بن علي، إلى جانب المساهمة في تسويق وترويج هذا المنتج السياحي المميز ضمن مثلث النهضة.
وأضاف أنه سيتم إدراج موقع بيت الشريف الحسين على الخطة التسويقية لسلطة العقبة والتعاون مع الشركاء كافة في القطاع السياحي لتنظيم الفعاليات التعريفية، مشيرا إلى أن السلطة ستعمل على توفير المعروضات التاريخية والتراثية التي تعكس الفترة الزمنية لموقع بيت الشريف الحسين بن علي.
من جهته، أوضح أبو رمان أن الشركة ستلتزم بتحقيق التكاملية التشغيلية لمشروع بيت الشريف الحسين من خلال ربطه مع مشروع "رحلة قطار الثورة العربية الكبرى" في وادي رم وقصر الملك المؤسس في معان، إضافة إلى توفير الموارد المتاحة كافة، لإنجاح هذه التجربة السياحية وتوفير منتج سياحي متكامل يضاف إلى المنتج السياحي المميز في العقبة.
وبين أن الشركة وبالتعاون مع السلطة من خلال هذه الاتفاقية، ستعمل على 3 جوانب وهي الثقافي والذي يستهدف طلبة المدارس والجامعات وتعريفهم بالأهمية التاريخية والتراثية لبيت الشريف، والجانب السياحي من خلال تنفيذ فعاليات ونشاطات ترفيهية جاذبة للسياح والزوار محليا ودوليا، والجانب التنموي من خلال ربط العقبة ضمن مسار مثلث النهضة التاريخي.
--(بترا)
ا م/رق
10/01/2024 17:30:27
MENAFN14012024000117011021ID1107717731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.