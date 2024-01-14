قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا) أمين الرواشدة- قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات الذكية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، في الجامعة الأدرنية فرع العقبة.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، والتسويق، والتمويل، ونظم المعلومات، والإدارة العامة، واقتصاد الأعمال، وأصول الدين، وماجستير معلوماتية الأعمال، واقتصاد الأعمال، والعقيدة، والقضاء الشرعي، وماجستير ودكتوراة الحديث، في الجامعة الأردنية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس المحاسبة، وتكنولوجيا مالية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا تحليل الأعمال، وماجستير المحاسبة والتمويل، وإدارة الأعمال، والإدارة الحكومية، وإدارة الأعمال-المشترك، في جامعة عمان الأهلية.

كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الرياضيات، وصيانة الطائرات، وعلوم إلكترونيات الطيران، وهندسة الطاقة المتجددة، في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، واللغة الانجليزية/الترجمة، واللغة الفرسية والانجليزية وآدابهما، وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة الزيتونة.

وأقر المجلس، الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس، هندسة القوى والطاقة المتجددة، في جامعة العلوم التطبيقية، ودبلوم متوسط، التسويق الإلكتروني، في كلية غرناطة.

--(بترا)

أ ر/ ف م/رق

10/01/2024 17:04:42