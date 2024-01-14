الملك يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله العقبة

العقبة 10 كانون الثاني (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي ستعقد اليوم، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات بالضفة الغربية. --(بترا) م ف/ف ق 10/01/2024 17:07:54

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