التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في مصر من كيانات وهمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في مصر ، من التعامل مع 411 كيانا وهميا، كانت وزارة التعليم العالي في مصر، أعلنت عنها.
وكانت الوزارة المصرية، قالت في بيان لها، إنه في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص منها، وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، فقد تم إعلان قائمة سوداء بالكيانات الوهمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التعرف على هذه الكيانات وعناوينها من خلال الدخول إلى الرابط:
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
10/01/2024 16:46:07
MENAFN14012024000117011021ID1107717727
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