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التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في مصر من كيانات وهمية

1/14/2024 12:58:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في مصر ، من التعامل مع 411 كيانا وهميا، كانت وزارة التعليم العالي في مصر، أعلنت عنها.
وكانت الوزارة المصرية، قالت في بيان لها، إنه في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص منها، وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، فقد تم إعلان قائمة سوداء بالكيانات الوهمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التعرف على هذه الكيانات وعناوينها من خلال الدخول إلى الرابط:
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
10/01/2024 16:46:07

MENAFN14012024000117011021ID1107717727

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