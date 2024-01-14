البادية النيابية تدعو لتعزيز مشاركة أبناء الريف والبادية بالحياة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- دعت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إلى تحفيز وتعزيز مشاركة أبناء الريف والبادية بالحياة السياسية، والانضمام إلى الأحزاب والانتخابات اقتراعًا وترشحًا.

وقالت الجبور، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن هذا الاجتماع جاء تنفيذاً وترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بمأسسة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر التعاون والتكامل بخدمة المواطن، وتحفيزه عبر توسيع مشاركته بالحياة السياسية، وتعريفه بقانوني الانتخاب والأحزاب.

واطلع النواب خلال الاجتماع، على دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعريف بقانون الانتخاب والأحزاب لأبناء الريف والبادية.

من جهتهم، أشار النواب: فايز بصبوص، توفيق المراعية، أسماء الرواحنة، هادية السرحان، راشد الشوحة، إلى أهمية بث رسائل طمأنينة وتوعية لأفراد المجتمع حول المشاركة الحزبية والسياسية.

ودعوا الحكومة إلى ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية الضامنة للشباب، وتوسيع حواراتها معهم، وتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق والمحافظات، سيما الريف والبادية، لرفع مستوى الوعي لدى أبناء تلك المناطق بأهمية الانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

بدوره، قال الخريشة إن الوزارة عملت على نشر التوعية حول قانوني الأحزاب والانتخاب، عبر عقد لقاءات حول ذلك، في مختلف مناطق المملكة، وتزويد مجلس الوزراء بنتائج تلك اللقاءات.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة عملية التحديث السياسي، فيما عدلت مؤسسات التعليم العالي مساق التربية الوطنية، وبوشر بتدريسها في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 / 2024.

وأشار الخريشة إلى أن مجموع المنتسبين للأحزاب، بُعيد إقرار قانون الأحزاب، وصل لــ60 ألف مواطن، ينضمون لـ30 حزبًا، فيما كان عددهم 22 ألفا، ينضمون إلى 54 حزبًا، قبل إقرار هذا القانون.

وأوضح أن الأحزاب جاهزة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وقادرة على تقديم برامجها، مشيرا إلى أن الساحة السياسية خلال العامين الماضيين، شهدت تأسيس أحزاب جديدة بسبب قناعة المواطنين بجدوى التشريعات التي تعزز وتفعل الحياة السياسية.

وأضاف الخريشة "أن هناك محافظتين ما تزالان نسب الانتساب فيها إلى الأحزاب غير مقنعة وقليلة جدًا"، مبينًا أن مناطق الريف والبادية تحظى باهتمام حكومي عبر تكثيف ورفع مستوى الخدمات فيها، وتلمس احتياجات قاطنيها للحد من الهجرات.

وتابع أن مناطق الريف والبادية لديها تفاعل كبير مع القضايا السياسية، مقارنة بالمناطق الأخرى، عازيًا سبب ذلك إلى نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.

وشدد الخريشة على أن الأردن دولة تحترم تعددية، وكل التوجهات والرؤى، لافتًا إلى أن ما يميز المرحلة المقبلة هو تخصيص 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة، في المرة التي تليها، ثم 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية بعد ذلك.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ف

10/01/2024 16:26:29