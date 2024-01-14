لقاء حواري حول الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- نظم المجلس الأعلى للسكان، وحزب الائتلاف الوطني، لقاءً حواريا، تناولا فيه المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن، وما يتصل به من تحديات في عدد من القطاعات وسبل الاستجابة لها، وصلة ذلك بغايات التنمية المستدامة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يأتي اللقاء في إطار خطة عمل المجلس الأعلى للسكان لعام 2024، التي تتضمن عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية الأردنية من أجل استعراض الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن وتحدياتها.

وأوضح البيان، أن المجلس يُدرك الدور المهم للبرامج التي ستطرحها الأحزاب؛ استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة، وسعيها نحو إرساء العمل السياسي الديموقراطي المُستند على الأولويات الاستراتيجية للدولة القائمة على الأدلة الرقمية، والمشاركة الواسعة للمواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية.

من جهته، قدّم أمين عام المجلس، الدكتور عيسى مصاروة في اللقاء الذي ترأسه أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، إحاطة معززة بالإحصاءات والأدلة حول المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن، وتأثيراته الحالية والمتوقعة على جميع القطاعات والاحتياجات الأردنية.

وقال مصاروة، إن من مهام المجلس رصد جميع جوانب المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع في المملكة، باستخدام البيانات وتحديثها وتفسيرها ووضعها على طاولة الحوار الوطني؛ من أجل تبيان انعكاساتها على جوانب العمل التنموي، وإجراء الدراسات للخروج منها بأوراق حقائق وملخصات سياسات ونشرها بالإستناد إلى الأدلة الرقمية، لتنوير عملية وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وخدمة اتخاذ القرار، وتحفيز الحوار السياسي والحزبي الوطني حول الحالة الديموغرافية خدمةً للمصالح الوطنية.

بدوره، قال العماوي، إن الحزب أعدّ برنامجه الوطني، ويعمل على إعداد برنامجه الانتخابي، المتضمن عددا من الملفات المتعلقة بالتعليم والصحة والشباب والمرأة والعمل والزراعة وغيرها، والذي سيجري الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وسيسعى الحزب لتحقيقه، مؤكدا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتركيز على القضايا الديموغرافية الوطنية ذات الاهمية في برنامج الحزب.

وبحسب البيان، يسعى المجلس من خلال هذه اللقاءات إلى اطلاع الأحزاب السياسية على التغيّرات الديموغرافية الحديثة والمُتوقعة في الأردن، وتأثيراتها على جميع القطاعات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما يسعى إلى إعمال الرؤية الملكية السامية الداعية إلى التواصل والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، وللدور المنتظر للأحزاب السياسية في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تضمين برامجها التحديات التنموية المرتبطة بالحالة الديموغرافية.

--(بترا)

وز/م ف

10/01/2024 16:22:59