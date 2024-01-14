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بلدية إربد : خصومات ضريبة الأبنية للمالك شاغل العقار التجاري لا تشمل جميع النشاطات

1/14/2024 12:58:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الثاني (بترا) محمد قديسات- قالت بلدية إربد الكبرى، إن الاستفادة من خصومات ضريبة الأبنية للمالك شاغل العقار التجاري، لا تشمل جميع النشاطات التجارية.
وأوضح رئيس دائرة المسقفات والأبنية والأراضي بالبلدية بشار القصاص، لـ(بترا)، أن أسس تخمين ضريبة الأبنية والأراضي في العقار التجاري، تخضع لقيمة عقود الإيجار الحقيقية، وسعر الأساس المعتمد في المنطقة في حال كان مالك العقار يشغله بنفسه أو أحد الأصول أو الفروع.
وبين أن الأسس حددت نشاطات تجارية بعينها تستفيد من نسبة الخصم، كما جاء في البند الثاني من الأسس ولا يشمل ذلك جميع النشاطات التجارية.
وأشار إلى أن قيمة ضريبة الأبنية التجارية تتراوح من 3 إلى 5 دنانير للمتربع المربع الواحد، في حال كان العقار يمارس نشاطا تجاريا يعد منفعة عامة مثل المدراس، والمستشفيات، والمواقف والمعارض والصالات الكبرى والجامعات وما تنطبق عليه صفة المنفعة العامة.
وكان مواطنون يمارسون نشاطات تجارية بعقارات تعود ملكيتها لهم أو لأصولهم أو فروعهم، شكوا من ارتفاع قيم تخمين ضريبة الأبنية والمسقفات، وطالبوا بتطبيق البند الثاني من أسس تعليمات احتساب قيم التخمين كضريبة أبنية.
--(بترا)
م ق/ن ح/رقق
10/01/2024 16:14:03

MENAFN14012024000117011021ID1107717722

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