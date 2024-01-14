إقليم البترا تبحث مطالب واحتياجات منطقة البيضا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 10 كانون الثاني (بترا) دعاء الطويسي- بحثت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، مع شيوخ ووجهاء منطقة البيضا، مطالب واحتياجات المنطقة.

واطلع رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، الحضور على خطط السلطة وإنجازاتها، فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية، واستمرارها في إزالة المخالفات فيها، إلى جانب العمل على إزالة المخالفات في منطقة السيق البارد ومناطق المحمية الأخرى.

وقال البريزات، بحضور مجلس المفوضين، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها سلطة إقليم البترا للاطلاع على مطالب واحتياجات أبناء المجتمعات المحلية، والعمل بتشاركية معها للنهوض بالمنطقة، وتقديم خدمات مناسبة لزوارها.

وأضاف أن السلطة تضع منطقة البيضا ضمن أولوياتها وخطتها الكبيرة لتنمية لواء البترا بشكل كامل، مؤكدا أن التدخل الذي قامت به السلطة في المحمية، حمى البترا من أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، وهو ما يعني توقف السياحة العالمية إليها ويسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأشار إلى أن تعزيز سيادة القانون واستدامة المحمية الأثرية، والحفاظ عليها وتنظيم العملية السياحية، يعد هدفا أساسيا لدى السلطة، مبينا أنها ستعمل على توفير مشاريع مختلفة في اللواء بما يتناسب مع خطط السلطة الاستراتيجية، وإيجاد مسارات سياحية جديدة في المحمية الأثرية وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية.

وأكد البريزات، أن السلطة ستبدأ بتفعيل القرية الثقافية لتكون مركزاً تجارياً وثقافياً، يقدم العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية، وتوفير فعاليات فيها تتحدث عن حياة الأنباط.

من جانبهم، أثنى الشيوخ والوجهاء على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية، وعلى خططها لتنظيم العملية السياحية في البترا وخدمة المجتمعات المحلية، وتوفير مشاريع سياحية وصناعية جديدة تسهم في توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة.

واستمع مجلس المفوضين خلال اللقاء لمقترحات ومطالب أبناء منطقة البيضا ومنها تطوير البنية التحتية، واستحداث مشاريع جديدة، وتنظيم الأراضي وتغيير صفة الاستعمال، وإيجاد برامج تنموية جديدة في المنطقة.

--(بترا)

دط/ن ح/رق

10/01/2024 15:56:43