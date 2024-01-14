إقليم البترا تبحث مطالب واحتياجات منطقة البيضا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 10 كانون الثاني (بترا) دعاء الطويسي- بحثت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، مع شيوخ ووجهاء منطقة البيضا، مطالب واحتياجات المنطقة.
واطلع رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، الحضور على خطط السلطة وإنجازاتها، فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية، واستمرارها في إزالة المخالفات فيها، إلى جانب العمل على إزالة المخالفات في منطقة السيق البارد ومناطق المحمية الأخرى.
وقال البريزات، بحضور مجلس المفوضين، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها سلطة إقليم البترا للاطلاع على مطالب واحتياجات أبناء المجتمعات المحلية، والعمل بتشاركية معها للنهوض بالمنطقة، وتقديم خدمات مناسبة لزوارها.
وأضاف أن السلطة تضع منطقة البيضا ضمن أولوياتها وخطتها الكبيرة لتنمية لواء البترا بشكل كامل، مؤكدا أن التدخل الذي قامت به السلطة في المحمية، حمى البترا من أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، وهو ما يعني توقف السياحة العالمية إليها ويسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأشار إلى أن تعزيز سيادة القانون واستدامة المحمية الأثرية، والحفاظ عليها وتنظيم العملية السياحية، يعد هدفا أساسيا لدى السلطة، مبينا أنها ستعمل على توفير مشاريع مختلفة في اللواء بما يتناسب مع خطط السلطة الاستراتيجية، وإيجاد مسارات سياحية جديدة في المحمية الأثرية وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية.
وأكد البريزات، أن السلطة ستبدأ بتفعيل القرية الثقافية لتكون مركزاً تجارياً وثقافياً، يقدم العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية، وتوفير فعاليات فيها تتحدث عن حياة الأنباط.
من جانبهم، أثنى الشيوخ والوجهاء على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية، وعلى خططها لتنظيم العملية السياحية في البترا وخدمة المجتمعات المحلية، وتوفير مشاريع سياحية وصناعية جديدة تسهم في توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة.
واستمع مجلس المفوضين خلال اللقاء لمقترحات ومطالب أبناء منطقة البيضا ومنها تطوير البنية التحتية، واستحداث مشاريع جديدة، وتنظيم الأراضي وتغيير صفة الاستعمال، وإيجاد برامج تنموية جديدة في المنطقة.
--(بترا)
دط/ن ح/رق
10/01/2024 15:56:43
MENAFN14012024000117011021ID1107717721
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