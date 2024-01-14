انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج عن انتخاب المغرب، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وقالت الوزارة في بيان، وزعته السفارة المغربية في عمان، إن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأضافت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة وأن المغرب جعلت من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه.
وأشارت إلى أن انتخاب المغرب بهذا الحجم من الأصوات، يدل على الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب .
--(بترا)
ص خ/م ف/
10/01/2024 15:48:17
MENAFN14012024000117011021ID1107717720
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