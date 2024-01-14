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انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

1/14/2024 12:58:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج عن انتخاب المغرب، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وقالت الوزارة في بيان، وزعته السفارة المغربية في عمان، إن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأضافت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة وأن المغرب جعلت من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه.
وأشارت إلى أن انتخاب المغرب بهذا الحجم من الأصوات، يدل على الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب .
--(بترا)
ص خ/م ف/
10/01/2024 15:48:17

MENAFN14012024000117011021ID1107717720

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