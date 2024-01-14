إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في 33 قضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أتلفت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضبطت في 33 قضية، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.

ويأتي هذا الإتلاف ضمن جهود المديرية المبذولة لتنفيذ أحكام القانون، وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها.

وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الإتجار والحيازة والتهريب 10 ملايين و75 ألفا و350 حبة من مادة الكبتاجون و7 كغم من مادة الماريجوانا و37500 حبة مخدرة و 134 كغم من مادة الكوكائين و3752 كغم من مادة الحشيش.

وتعمل مديرية الأمن العام بجهود حثيثة مبذولة على مدار الساعة لمحاربة آفة المخدرات وملاحقة المتورطين بها، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك الاردنية، والمؤسسات الوطنية المعنية كافة.

يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة برئاسة المفتش العام في مديرية الأمن العام، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم إتلافها في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لصهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.

--(بترا)

ل م/رق

10/01/2024 15:45:00