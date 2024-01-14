عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة يلقي بظلاله على المشهد الثقافي في الربع الاخير من عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني(بترا)-مجدي التل ومحمود الخطيب-القى العدوان الاسرائيلي على غزة في الربع الاخير من عام 2023 بظلاله على المشهد

الثقافي الاردني بمختلف تجلياته.

وعكست تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة أثرها في توقف العديد من المهرجانات والنشاطات والفعاليات والمواسم الثقافية التي كان مقررا إقامتها

في الوقت الذي توجهت عدد من الفاعليات الثقافية إلى إقامة ندوات ومحاضرات مناصرة وداعمة للشعب الفلسطيني عموما وغزة بشكل خاص، وعملت

على تعرية مخططات الاحتلال الاسرائيلي، وكشف زيف رواياته، وتسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني، علاوة على جهود الاردن الذي لم يتخل أبدا

عن دوره بدعم صمود الأشقاء في فلسطين.

كما تناولت الفاعليات الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني، دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومواجهة الاردن

لمخططات الاحتلال الاسرائيلي في التهجير والتهويد، وكشف زيف روايات الاحتلال الاسرائيلي، وتواجد المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

والتي لم تتوقف عن القيام بأداء واجبها ودورها في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية للفلسطينيين في الضفة والقطاع خصوصا في الظروف الحالية.

وفي هذا السياق تصدرت رابطة الكتاب الاردنيين والجمعية الفلسفية الاردنية وإتحاد الكتاب والادباء الاردنيين، الفعل الثقافي بإقامة الفعاليات والندوات

والمحاضرات المناصرة والداعمة لغزة خصوصا، وفلسطين عموما، في الربع الاخير من عام 2023 الذي شهد عدوانا اسرائيليا لاإنسانيا وجرائم إبادة جماعية

شنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة بالاضافة إلى ممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر نفذت وزارة الثقافة التي ما زالت تعد الفاعل الثقافي الرئيس، العديد من برامجها الثقافية على امتداد العام آخرها كان اطلاق الدورة الـ17

من "مهرجان القراة للجميع-مكتبة الاسرة" في الفترة من 24 ولغاية 28 كانون الاول الماضي، واشتملت على اصدار 65 عنوانا في مختلف الحقول.

وكانت وزارة الثقافة عبرت عن خطاب الدولة الأردنية من خلال نشاطاتها الثقافية التي تعزز قيم المواطنة والإنتاج، وتغرس مفاهيم الهوية وتعمل

على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الوطنية.

كما أبرزت الوزارة موقف القيادة الهاشمية من القضايا العربية والإنسانية، وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني من المقدسات الإسلامية والمسيحية

من خلال خطاب ثقافي وفني وازن ضمن المشاركات العربية والدولية بالندوات والمؤتمرات والعروض الثقافية والفنية على المستويات المحلية

والعربية والدولية.

ومن أبرز ما نظمته الوزارة من فعاليات خلال عام 2023 وجاء بالتشارك مع إتحاد الناشرين الاردنيين الـدورة الـ22 مـن معـرض عمان الدولي للكتاب

تحت شـعار "القدس عاصمة فلسـطين" تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدـسات الاسلامية والمـسيحية، في الفتـرة مـن 21 إلـى 30 أيلول الماضي

بمشاركة 400 دار نشـر بشـكل مباشـر أو مـن خلال التوكيل مـن 22 دولة.

واحتفت الدورة بدولة قطـر الشـقيقة كضيـف شـرف مـن خلال برنامـج ثقافـي مميـز، وشهدت ألوية الثقافة لعام 2023 بني كنانة والحسا وأقضية جرينة

والفيصلية وماعين والفيحاء والتي تشرف على مشروعاتها وزارة الثقافة عددا من البرامج الثقافية.

وشاركت وزارة الثقافة بمعـرض القاهرة الدولي للكتـاب بدورته الـ54 التي حل فيها الاردن ضيف شرف الدورة تحت عنوان "الاردن..حضارة الماضي وإبداع المستقبل" في الفترة من 25 كانون الثاني الماضي إلى 6 شباط الماضي، كما نظمت الوزارة ملتقى عمان الثقافي بدورته التاسعة عشرة تحت عنوان "فكر الهاشميين: الأدبي والسياسي والاجتماعي".

وعلى صعيد اصدارات الوزارة لعام 2023 جاءت كما يلي؛ النشر الكلي 14 عنوانا والدعم الجزئي35 عنوانا وكتب الألوية الثقافية 21 عنوانا، وشراء الكتب27عنوانا.

كما نظمت ودعمت الوزارة عددا من مهرجانات المسرح وأبرزها الموسم المسرحي الاردني والدورة السادسة عشرة من مهرجان "عشيات طقوس المسرحية الدولي"، والدورة الثانية من "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة"، والدورة الثامنة عشرة من "مهرجان المسرح الحر الدولي".

من جهة، أخرى شهدت الحركة التشكيلية فعاليات كان من ابرز الفاعلين فيها المتحف الوطني للفنون الجميلة وكان من ابرزها معرض "كلنا غزة"

الذي نظمه المتحف، وجاء تضامناً مع الأشقاء في فلسطين، تجاه ما يتعرضون له من إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات متواصلة

في باقي المدن الفلسطينية.

وشارك في المعرض أكثر من 70 لوحة من رسومات فناني قطاع غزة، ورصد ريع لوحاته للفنانين الفلسطينيين وذويهم المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما خصص "مهرجان كرامة لأفلام حقوق الانسان"، فعاليات دورته الرابعة عشرة (دورة فلسطين) بالكامل لعرض أفلام تناصر القضية الفلسطينية.

كما نظمت الهيئة الملكية الاردنية للافلام عددا من اسابيع الافلام وعروض السينما، مثلما أقيمت الدورة الرابعة "لمهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم" في مركز الحسين الثقافي بعمان.

وعقدت مؤسسة عبدالحميد شومان عددا كبيرا من ندواتها الاسبوعية مثلما واصلت جوائزها السنوية في مجالات ادب الطفل والبحوث العلمية وغيرها.

ونظم مجمع اللغة العربية عددا كبيرا من الفعاليات كان ابرزها فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ومرور مئة عام على تأسيس المجمع العلمي

في الشرق العربي، والمؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.

واقيم "معرض عمان الدولي للعملات والطوابع" بدورته الخامسة، تحت شعار شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي"، ونظمته "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية".

كما اقيم مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، و"مهرجان الفحيص – الاردن تاريخ وحضارة" بدورته الـ31، وفعاليات الدورة الــ29 من مهرجان شبيب للثقافةوالفنون .

وشارك فنانون اردنيون وعرب في مناسبات وطنية عديدة بأمسيات فنية منوعة، أقيمت في المملكة.

--(بترا)

م ت/ف ق

10/01/2024 15:00:38