عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة يلقي بظلاله على المشهد الثقافي في الربع الاخير من عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني(بترا)-مجدي التل ومحمود الخطيب-القى العدوان الاسرائيلي على غزة في الربع الاخير من عام 2023 بظلاله على المشهد
الثقافي الاردني بمختلف تجلياته.
وعكست تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة أثرها في توقف العديد من المهرجانات والنشاطات والفعاليات والمواسم الثقافية التي كان مقررا إقامتها
في الوقت الذي توجهت عدد من الفاعليات الثقافية إلى إقامة ندوات ومحاضرات مناصرة وداعمة للشعب الفلسطيني عموما وغزة بشكل خاص، وعملت
على تعرية مخططات الاحتلال الاسرائيلي، وكشف زيف رواياته، وتسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني، علاوة على جهود الاردن الذي لم يتخل أبدا
عن دوره بدعم صمود الأشقاء في فلسطين.
كما تناولت الفاعليات الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني، دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومواجهة الاردن
لمخططات الاحتلال الاسرائيلي في التهجير والتهويد، وكشف زيف روايات الاحتلال الاسرائيلي، وتواجد المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة
والتي لم تتوقف عن القيام بأداء واجبها ودورها في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية للفلسطينيين في الضفة والقطاع خصوصا في الظروف الحالية.
وفي هذا السياق تصدرت رابطة الكتاب الاردنيين والجمعية الفلسفية الاردنية وإتحاد الكتاب والادباء الاردنيين، الفعل الثقافي بإقامة الفعاليات والندوات
والمحاضرات المناصرة والداعمة لغزة خصوصا، وفلسطين عموما، في الربع الاخير من عام 2023 الذي شهد عدوانا اسرائيليا لاإنسانيا وجرائم إبادة جماعية
شنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة بالاضافة إلى ممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر نفذت وزارة الثقافة التي ما زالت تعد الفاعل الثقافي الرئيس، العديد من برامجها الثقافية على امتداد العام آخرها كان اطلاق الدورة الـ17
من "مهرجان القراة للجميع-مكتبة الاسرة" في الفترة من 24 ولغاية 28 كانون الاول الماضي، واشتملت على اصدار 65 عنوانا في مختلف الحقول.
وكانت وزارة الثقافة عبرت عن خطاب الدولة الأردنية من خلال نشاطاتها الثقافية التي تعزز قيم المواطنة والإنتاج، وتغرس مفاهيم الهوية وتعمل
على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الوطنية.
كما أبرزت الوزارة موقف القيادة الهاشمية من القضايا العربية والإنسانية، وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني من المقدسات الإسلامية والمسيحية
من خلال خطاب ثقافي وفني وازن ضمن المشاركات العربية والدولية بالندوات والمؤتمرات والعروض الثقافية والفنية على المستويات المحلية
والعربية والدولية.
ومن أبرز ما نظمته الوزارة من فعاليات خلال عام 2023 وجاء بالتشارك مع إتحاد الناشرين الاردنيين الـدورة الـ22 مـن معـرض عمان الدولي للكتاب
تحت شـعار "القدس عاصمة فلسـطين" تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدـسات الاسلامية والمـسيحية، في الفتـرة مـن 21 إلـى 30 أيلول الماضي
بمشاركة 400 دار نشـر بشـكل مباشـر أو مـن خلال التوكيل مـن 22 دولة.
واحتفت الدورة بدولة قطـر الشـقيقة كضيـف شـرف مـن خلال برنامـج ثقافـي مميـز، وشهدت ألوية الثقافة لعام 2023 بني كنانة والحسا وأقضية جرينة
والفيصلية وماعين والفيحاء والتي تشرف على مشروعاتها وزارة الثقافة عددا من البرامج الثقافية.
وشاركت وزارة الثقافة بمعـرض القاهرة الدولي للكتـاب بدورته الـ54 التي حل فيها الاردن ضيف شرف الدورة تحت عنوان "الاردن..حضارة الماضي وإبداع المستقبل" في الفترة من 25 كانون الثاني الماضي إلى 6 شباط الماضي، كما نظمت الوزارة ملتقى عمان الثقافي بدورته التاسعة عشرة تحت عنوان "فكر الهاشميين: الأدبي والسياسي والاجتماعي".
وعلى صعيد اصدارات الوزارة لعام 2023 جاءت كما يلي؛ النشر الكلي 14 عنوانا والدعم الجزئي35 عنوانا وكتب الألوية الثقافية 21 عنوانا، وشراء الكتب27عنوانا.
كما نظمت ودعمت الوزارة عددا من مهرجانات المسرح وأبرزها الموسم المسرحي الاردني والدورة السادسة عشرة من مهرجان "عشيات طقوس المسرحية الدولي"، والدورة الثانية من "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة"، والدورة الثامنة عشرة من "مهرجان المسرح الحر الدولي".
من جهة، أخرى شهدت الحركة التشكيلية فعاليات كان من ابرز الفاعلين فيها المتحف الوطني للفنون الجميلة وكان من ابرزها معرض "كلنا غزة"
الذي نظمه المتحف، وجاء تضامناً مع الأشقاء في فلسطين، تجاه ما يتعرضون له من إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات متواصلة
في باقي المدن الفلسطينية.
وشارك في المعرض أكثر من 70 لوحة من رسومات فناني قطاع غزة، ورصد ريع لوحاته للفنانين الفلسطينيين وذويهم المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
فيما خصص "مهرجان كرامة لأفلام حقوق الانسان"، فعاليات دورته الرابعة عشرة (دورة فلسطين) بالكامل لعرض أفلام تناصر القضية الفلسطينية.
كما نظمت الهيئة الملكية الاردنية للافلام عددا من اسابيع الافلام وعروض السينما، مثلما أقيمت الدورة الرابعة "لمهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم" في مركز الحسين الثقافي بعمان.
وعقدت مؤسسة عبدالحميد شومان عددا كبيرا من ندواتها الاسبوعية مثلما واصلت جوائزها السنوية في مجالات ادب الطفل والبحوث العلمية وغيرها.
ونظم مجمع اللغة العربية عددا كبيرا من الفعاليات كان ابرزها فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ومرور مئة عام على تأسيس المجمع العلمي
في الشرق العربي، والمؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.
واقيم "معرض عمان الدولي للعملات والطوابع" بدورته الخامسة، تحت شعار شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي"، ونظمته "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية".
كما اقيم مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، و"مهرجان الفحيص – الاردن تاريخ وحضارة" بدورته الـ31، وفعاليات الدورة الــ29 من مهرجان شبيب للثقافةوالفنون .
وشارك فنانون اردنيون وعرب في مناسبات وطنية عديدة بأمسيات فنية منوعة، أقيمت في المملكة.
--(بترا)
م ت/ف ق
10/01/2024 15:00:38
MENAFN14012024000117011021ID1107717715
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