الطراونة: لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة أنه لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومة عملها؛ لتبقى سندا للعامل الأردني على رأس عمله أو بعد تقاعده.

وأوضح الطراونة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء؛ ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي، أن الدراسة منشورة في شهر آذار 2021، وما جاء فيها روتينيا، وليس جديدا، ولا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها.

وبين أن المؤسسة تحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها التي تناهز (15) مليار دينار، ما يعزز مركزها المالي، رغم تناقص الفائض المالي لديها بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين، مشيرا إلى أن ذلك لا يستدعي القلق، وذلك لوجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة، وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.

وقال إنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، تلتزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، لافتا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة تجري حاليا دراسة اكتوارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، متوقعا ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام لنشرها بكل شفافية ووضوح.

وتابع الطراونة إن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات، تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكدا أننا لا نحبذ التقاعد المبكر؛ لأن المتقاعدين مبكرا يخرجون برواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.

وبخصوص تعديل قانون الضمان مستقبلا، أوضح الطراونة أن الدراسات الاكتوارية هي التي تحدد الحاجة إلى أية إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر.

--(بترا)

ع ف/ ف ج

10/01/2024 14:47:13