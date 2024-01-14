14 مجزرة يرتكبها الاحتلال في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، وهو ما وصل للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا و59410 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ش/رق

10/01/2024 14:34:44