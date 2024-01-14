Sunday, 14 January 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 مجزرة يرتكبها الاحتلال في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

1/14/2024 12:58:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، وهو ما وصل للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
واكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا و59410 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/رق
10/01/2024 14:34:44

MENAFN14012024000117011021ID1107717713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث