14 مجزرة يرتكبها الاحتلال في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/14/2024 12:58:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، وهو ما وصل للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
واكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا و59410 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/رق
10/01/2024 14:34:44
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