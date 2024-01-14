الرئيس الفلسطيني يبحث مع بلينكن سبل وقف العدوان على غزة والضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 كانون الثاني (بترا)- بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وحذر الرئيس الفلسطيني خلال استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وزير الخارجية الاميركي من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء شعب فلسطين من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

ورفض عباس، تهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، او اقتطاع أي جزء منه.

وشدد على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورا، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي، مشددا على أن قطاع غزة له الأولوية، ولن يتم التخلي عن أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لنتمكن من تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءا بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع.

--(بترا)

م ف/ف ق

10/01/2024 14:29:41