فوز لاعب التنس الأردني شلباية في بطولة أستراليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني(بترا)- فاز لاعب التنس الأردني، عبدالله شلباية، المصنف 185 عالميا، على اللاعب الفرنسي تيتوان دروجيه، المصنف 156 عالميا، في المباراة التي جرت ضمن منافسات إحدى البطولات الكبرى "الجراند سلام"، المقامة حاليا في أستراليا.
وجاء هذا الفوز ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ 2000 نقطة.
وضمن شلباية بعد هذا الفوز التأهل للدور الثاني من التصفيات، والمؤهلة لدور الـ128 في البطولة.
ويلتقي شلباية غدا الخميس، اللاعب الصربي حمد ميديدوفيتش في ثاني محطاته نحو الجدول الرئيسي.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/رق
10/01/2024 13:50:43
MENAFN14012024000117011021ID1107717710
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