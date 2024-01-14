فوز لاعب التنس الأردني شلباية في بطولة أستراليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني(بترا)- فاز لاعب التنس الأردني، عبدالله شلباية، المصنف 185 عالميا، على اللاعب الفرنسي تيتوان دروجيه، المصنف 156 عالميا، في المباراة التي جرت ضمن منافسات إحدى البطولات الكبرى "الجراند سلام"، المقامة حاليا في أستراليا.

وجاء هذا الفوز ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ 2000 نقطة.

وضمن شلباية بعد هذا الفوز التأهل للدور الثاني من التصفيات، والمؤهلة لدور الـ128 في البطولة.

ويلتقي شلباية غدا الخميس، اللاعب الصربي حمد ميديدوفيتش في ثاني محطاته نحو الجدول الرئيسي.

--(بترا)





خ خ/ أ أ/رق

10/01/2024 13:50:43