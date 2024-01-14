5 فئات تتنافس في الجولة الأولى لدوري الجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- تنطلق غدا الخميس، الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الأردني للجولف في ملعب نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة، والتي تستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة قياسية واسعة لنحو 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار للجنسين وهو الأعلى للبطولة.

وتتألف الجولة الأولى للدوري المحلي من 5 فئات، وهي: الإيليت، والكبار، والناشئين، والناشئات، وتحت سن 18 عاما، والبراعم تحت سن 10 أعوام.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، عامر راضي، أن جولات الدوري كافة تندرج تحت التصنيف العالمي للهواة، ما يسهم في تحفيز اللاعبين المشاركين والمصنفين على تقديم أفضل ما لديهم، سعيا لتحسين تصنيفهم.

وأشار إلى أن إيجاد حافز تصنيفي للاعبين، يمثل خطوة إيجابية على الجوانب كافة، ويرفع مستوى المنافسة ويضفي رونقا خاصا على البطولة، معربا عن تمنياته بأن تكون إنطلاقة موسم الجولف ناجحة على المستويات كافة.

وبارك الاتحاد الأردني للجولف، خطوة الاتحاد الدولي للجولف (R&A) في تصنيف الدوري الأردني بجولاته كافة، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد.

وتسعى لجنة الدوري إلى نقله للمستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، الذين وضعوا خطة متطورة للموسم 2024.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

10/01/2024 13:46:50