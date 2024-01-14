5 فئات تتنافس في الجولة الأولى لدوري الجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- تنطلق غدا الخميس، الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الأردني للجولف في ملعب نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة، والتي تستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة قياسية واسعة لنحو 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار للجنسين وهو الأعلى للبطولة.
وتتألف الجولة الأولى للدوري المحلي من 5 فئات، وهي: الإيليت، والكبار، والناشئين، والناشئات، وتحت سن 18 عاما، والبراعم تحت سن 10 أعوام.
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، عامر راضي، أن جولات الدوري كافة تندرج تحت التصنيف العالمي للهواة، ما يسهم في تحفيز اللاعبين المشاركين والمصنفين على تقديم أفضل ما لديهم، سعيا لتحسين تصنيفهم.
وأشار إلى أن إيجاد حافز تصنيفي للاعبين، يمثل خطوة إيجابية على الجوانب كافة، ويرفع مستوى المنافسة ويضفي رونقا خاصا على البطولة، معربا عن تمنياته بأن تكون إنطلاقة موسم الجولف ناجحة على المستويات كافة.
وبارك الاتحاد الأردني للجولف، خطوة الاتحاد الدولي للجولف (R&A) في تصنيف الدوري الأردني بجولاته كافة، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد.
وتسعى لجنة الدوري إلى نقله للمستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، الذين وضعوا خطة متطورة للموسم 2024.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
10/01/2024 13:46:50
MENAFN14012024000117011021ID1107717709
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