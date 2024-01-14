منتخب الشابات لكرة القدم يبدأ تحضيراته للاستحقاقات المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن الـ20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبه أمس الثلاثاء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور لاعبات القائمة الأولية كافة، التي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة المستمرة للاعبات على امتداد الفترة الماضي.

وضمت القائمة 26 لاعبة: سيلين سيف، وساجدة عيسى، ورنين أبو السرور، وسيلين شنك، وكريستينا سهل، وريحانة سليمان، ورنيم الداوود، وحلا الرمامنة، وملاك خضراوي، ومايا عوض الله، وريناد الشويكي، ونور أحمد، وسوار عبيد، ولمار إبراهيم، وجنان الصاحب، وحلا مرار، وليليا الساحلي، وجنة معتوق، ورغد النعيمي، وكريستين حجازي، وكندا التيتي، وراما الخاشوك، وميرا العطاري، وملاك سلامة، ورزان صب لبن وهيا أبو علي.

ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي تحت سن الـ20، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

--(بترا)

خ خ/أ أ/رق

10/01/2024 13:43:24