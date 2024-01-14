منتخب الشابات لكرة القدم يبدأ تحضيراته للاستحقاقات المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن الـ20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى المنتخب تدريبه أمس الثلاثاء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور لاعبات القائمة الأولية كافة، التي استقر عليها الجهاز الفني بعد المتابعة المستمرة للاعبات على امتداد الفترة الماضي.
وضمت القائمة 26 لاعبة: سيلين سيف، وساجدة عيسى، ورنين أبو السرور، وسيلين شنك، وكريستينا سهل، وريحانة سليمان، ورنيم الداوود، وحلا الرمامنة، وملاك خضراوي، ومايا عوض الله، وريناد الشويكي، ونور أحمد، وسوار عبيد، ولمار إبراهيم، وجنان الصاحب، وحلا مرار، وليليا الساحلي، وجنة معتوق، ورغد النعيمي، وكريستين حجازي، وكندا التيتي، وراما الخاشوك، وميرا العطاري، وملاك سلامة، ورزان صب لبن وهيا أبو علي.
ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي تحت سن الـ20، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
--(بترا)
خ خ/أ أ/رق
10/01/2024 13:43:24
MENAFN14012024000117011021ID1107717708
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