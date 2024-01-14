الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء، للتعامل مع كتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي توثر على المملكة مساء اليوم، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع.

وأهابت أمانة عمان بالتجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، إضافة إلى المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

10/01/2024 13:29:59