58 شهيدا وعشرات الجرحى بمجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الثاني (بترا)- استشهد 58 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع بعد 96 يوما من الحرب، مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، بالاضافة الى الدمار الكبير في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنى التحتية.

الى ذلك، استشهد صباح اليوم 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر الصحية الفلسطينية، كما استشهد وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلين في جباليا شمالي القطاع، وسط استهداف قوات الاحتلال مركبات الإسعاف التي تحاول الدخول إلى مخيمي المغازي والبريج.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23210، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 59 ألفا بجروح مختلفة وهناك أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين وتحت الأنقاض.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة ان طواقمه تمكنت بعد ساعات من العمل الشاق ليلة أمس من انتشال 5 شهداء قضوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو جراد " في بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي مشهد الدمار الذي يتعمد الاحتلال تنفيذه في القطاع، قالت بلدية غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مبناها القديم في شارع عمر المختار شرق ميدان فلسطين.

واشارت البلدية الى ان المبنى تعرض لتدمير شبه كامل في العدوان الإسرائيلي عام 2008 وتم إعادة إعماره في العام 2012ويعتبر من المباني الأثرية في المدينة ويمتاز بطابع معماري يجسد حضارة وعراقة مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مقر شركة توليد الكهرباء شمال النصيرات وسط القطاع ما أدى لاندلاع حريق ضخم فيها.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/اح

10/01/2024 13:39:14

