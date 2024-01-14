58 شهيدا وعشرات الجرحى بمجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الثاني (بترا)- استشهد 58 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع بعد 96 يوما من الحرب، مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، بالاضافة الى الدمار الكبير في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنى التحتية.
الى ذلك، استشهد صباح اليوم 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر الصحية الفلسطينية، كما استشهد وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلين في جباليا شمالي القطاع، وسط استهداف قوات الاحتلال مركبات الإسعاف التي تحاول الدخول إلى مخيمي المغازي والبريج.
وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23210، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 59 ألفا بجروح مختلفة وهناك أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين وتحت الأنقاض.
وقال جهاز الدفاع المدني في غزة ان طواقمه تمكنت بعد ساعات من العمل الشاق ليلة أمس من انتشال 5 شهداء قضوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو جراد " في بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي مشهد الدمار الذي يتعمد الاحتلال تنفيذه في القطاع، قالت بلدية غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مبناها القديم في شارع عمر المختار شرق ميدان فلسطين.
واشارت البلدية الى ان المبنى تعرض لتدمير شبه كامل في العدوان الإسرائيلي عام 2008 وتم إعادة إعماره في العام 2012ويعتبر من المباني الأثرية في المدينة ويمتاز بطابع معماري يجسد حضارة وعراقة مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مقر شركة توليد الكهرباء شمال النصيرات وسط القطاع ما أدى لاندلاع حريق ضخم فيها.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
10/01/2024 13:39:14
MENAFN14012024000117011021ID1107717706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.