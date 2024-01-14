بتوجيهات ملكية.. طائرة مساعدات إغاثية وغذائية للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة للأهل في غزة.

وقالت الهيئة في بيان، إن الطائرة انطلقت من مطار ماركا العسكري، متوجهة إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح.

--(بترا)





م خ/ أ أ/اح





10/01/2024 13:18:23