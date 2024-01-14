بتوجيهات ملكية.. طائرة مساعدات إغاثية وغذائية للأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة للأهل في غزة.
وقالت الهيئة في بيان، إن الطائرة انطلقت من مطار ماركا العسكري، متوجهة إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح.
--(بترا)
م خ/ أ أ/اح
10/01/2024 13:18:23
MENAFN14012024000117011021ID1107717705
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