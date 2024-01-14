ملتقى البرلمانيات يلتقي رئيسة وأعضاء اتحاد المرأة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة أن المرأة الأردنية أسهمت في تغيير النظرة النمطية حولها من خلال النجاحات التي حققتها أثناء توليها العديد من المناصب الرسمية.
وأشارت خلال لقاء مع رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي وعدد من أعضائه اليوم الأربعاء، إلى دور الاتحاد في تمكين المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.
ودعت الرواحنة خلال اللقاء الذي حضرت جانبا منه مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية عبر المشاركة بالانتخابات والأحزاب لإيصال صوتها إلى المعنيين.
وطالبن النواب هادية السرحان، فليحة الخضير، آمال الشقران، بتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مشاركتها في الأحزاب، والترشح، والانتخاب.
وقالت رئيس الاتحاد إن المرأة ناضلت لتحصيل حقوقها في العديد من التشريعات، ومساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وزيادة وعي المرأة.
وعرض عدد من أعضاء الاتحاد، لتجربة برلمان الطفل الذي يهدف لتعليم الأطفال الديموقراطية بالفعل، والمساواة في الحقوق بما فيها حقوق ذوي الإعاقات.
وأشرن إلى أبرز أهداف الاتحاد المتمثلة بتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت؛ انطلاقا من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، والسعي لدمج المرأة في التنمية، وتحسين مكانتها الاجتماعية، وتمكينها من استثمار طاقتها الإبداعية والإنتاجية على نحو أفضل.
--(بترا)
م خ/ ف ج
10/01/2024 12:57:02
MENAFN14012024000117011021ID1107717704
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