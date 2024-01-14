ملتقى البرلمانيات يلتقي رئيسة وأعضاء اتحاد المرأة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة أن المرأة الأردنية أسهمت في تغيير النظرة النمطية حولها من خلال النجاحات التي حققتها أثناء توليها العديد من المناصب الرسمية.

وأشارت خلال لقاء مع رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي وعدد من أعضائه اليوم الأربعاء، إلى دور الاتحاد في تمكين المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.

ودعت الرواحنة خلال اللقاء الذي حضرت جانبا منه مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية عبر المشاركة بالانتخابات والأحزاب لإيصال صوتها إلى المعنيين.

وطالبن النواب هادية السرحان، فليحة الخضير، آمال الشقران، بتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مشاركتها في الأحزاب، والترشح، والانتخاب.

وقالت رئيس الاتحاد إن المرأة ناضلت لتحصيل حقوقها في العديد من التشريعات، ومساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وزيادة وعي المرأة.

وعرض عدد من أعضاء الاتحاد، لتجربة برلمان الطفل الذي يهدف لتعليم الأطفال الديموقراطية بالفعل، والمساواة في الحقوق بما فيها حقوق ذوي الإعاقات.

وأشرن إلى أبرز أهداف الاتحاد المتمثلة بتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت؛ انطلاقا من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، والسعي لدمج المرأة في التنمية، وتحسين مكانتها الاجتماعية، وتمكينها من استثمار طاقتها الإبداعية والإنتاجية على نحو أفضل.

--(بترا)

م خ/ ف ج

10/01/2024 12:57:02