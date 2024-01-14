توقف عمل تلفريك عجلون يومي الخميس والجمعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 10 كانون الثاني(بترا)-اكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عدم توافر إمكانية تشغيل تلفريك عجلون خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بسبب المنخفض الجوي وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة.
وقال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة أمجد الوديان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إن المجموعة قررت مع شركة النقليات السياحية الأردنية تأجيل موعد البدء بانطلاق الرحلات المشتركة إلى التلفريك إلى يوم الجمعة 19 كانون الأول.
ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاتصال على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
--(بترا)
ع.ف/أ أ / س س
10/01/2024 12:45:19
MENAFN14012024000117011021ID1107717703
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