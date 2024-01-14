توقف عمل تلفريك عجلون يومي الخميس والجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 10 كانون الثاني(بترا)-اكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عدم توافر إمكانية تشغيل تلفريك عجلون خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بسبب المنخفض الجوي وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة.

وقال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة أمجد الوديان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إن المجموعة قررت مع شركة النقليات السياحية الأردنية تأجيل موعد البدء بانطلاق الرحلات المشتركة إلى التلفريك إلى يوم الجمعة 19 كانون الأول.

ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاتصال على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.

--(بترا)

ع.ف/أ أ / س س

10/01/2024 12:45:19