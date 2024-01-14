إصابة 12 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال لنابلس واعتقال العشرات بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 كانون الثاني (بترا) - أصيب 12 فلسطينيا، بينهم 9 بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها، كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر في بيان، إن 12 فلسطينيا بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص الاحتلال وبالضرب وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأوضحت، أن من بين المصابين 9 شبان، 8 أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، الى جانب إصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم الأسيران السابقان محمد زغلول من بلدة دورا برام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا قضاء الخليل وهو مصاب بالسرطان.
وتركزت عمليات الاعتقال بحسب نادي الاسير الفلسطيني، في محافظتي رام الله وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، جنين، طوباس، طولكرم ونابلس.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 5780.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
10/01/2024 12:37:45
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