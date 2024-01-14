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إصابة 12 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال لنابلس واعتقال العشرات بالضفة

1/14/2024 12:58:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 كانون الثاني (بترا) - أصيب 12 فلسطينيا، بينهم 9 بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها، كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر في بيان، إن 12 فلسطينيا بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص الاحتلال وبالضرب وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأوضحت، أن من بين المصابين 9 شبان، 8 أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، الى جانب إصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم الأسيران السابقان محمد زغلول من بلدة دورا برام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا قضاء الخليل وهو مصاب بالسرطان.
وتركزت عمليات الاعتقال بحسب نادي الاسير الفلسطيني، في محافظتي رام الله وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، جنين، طوباس، طولكرم ونابلس.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 5780.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
10/01/2024 12:37:45

MENAFN14012024000117011021ID1107717702

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