الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5625 شاحنة مساعدات لغزة منذ تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الثاني(بترا)- قالت ‎جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5625 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول الماضي وحتى تاريخ 6 كانون الثاني الحالي.

‎‏واشارت الجمعية في بيان، الى أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

‎‏واضافت، بلغت إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 3833 شاحنة، فيما تم تسليم عدد 1792 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة، وبلغ عدد مركبات الاسعاف التي تسلمتها الجمعية 88 مركبة اسعاف، حيث تم توزيعها وفقا لآلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واكدت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

‎‏ونوهت بان الهلال الأحمر الفلسطيني سلم خلال الفترة المذكورة ما نسبته 66.5 بالمئة من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20 بالمئة للأونروا ومؤسسات اخرى.

أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلمت الجمعية حوالي 62 بالمئة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و5 بالمئة للأونروا و22 بالمئة لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

10/01/2024 12:31:36