الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 5625 شاحنة مساعدات لغزة منذ تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الثاني(بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5625 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول الماضي وحتى تاريخ 6 كانون الثاني الحالي.
واشارت الجمعية في بيان، الى أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
واضافت، بلغت إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 3833 شاحنة، فيما تم تسليم عدد 1792 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة، وبلغ عدد مركبات الاسعاف التي تسلمتها الجمعية 88 مركبة اسعاف، حيث تم توزيعها وفقا لآلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واكدت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.
ونوهت بان الهلال الأحمر الفلسطيني سلم خلال الفترة المذكورة ما نسبته 66.5 بالمئة من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20 بالمئة للأونروا ومؤسسات اخرى.
أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلمت الجمعية حوالي 62 بالمئة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و5 بالمئة للأونروا و22 بالمئة لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
10/01/2024 12:31:36
MENAFN14012024000117011021ID1107717701
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