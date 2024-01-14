محكمة الاحتلال العليا تصدر أمرا بحق المتطرف بن غفير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا) - أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي لديها، المتطرف إيتمار بن غفير.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن بن غفير سيمتنع عن إعطاء تعليمات للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته حول ممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج.
وأكدت الصحيفة، أن بن غفير لن يكون قادرا على تقديم تعليمات عملية إلى الشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء قرارات آنية أو بأثر رجعي.
ويعتبر بن غفير أحد أشد الوزراء تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو ويعلن بشكل صريح عن كرهه للفلسطينيين والعرب.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
10/01/2024 12:17:52
MENAFN14012024000117011021ID1107717700
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