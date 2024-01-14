محكمة الاحتلال العليا تصدر أمرا بحق المتطرف بن غفير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا) - أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي لديها، المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن بن غفير سيمتنع عن إعطاء تعليمات للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته حول ممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج.

وأكدت الصحيفة، أن بن غفير لن يكون قادرا على تقديم تعليمات عملية إلى الشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء قرارات آنية أو بأثر رجعي.

ويعتبر بن غفير أحد أشد الوزراء تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو ويعلن بشكل صريح عن كرهه للفلسطينيين والعرب.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

10/01/2024 12:17:52