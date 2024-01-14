مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أن المتطرفين نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية فيه، وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

10/01/2024 12:16:08