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قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان وقصف وغارات مكثفة

1/14/2024 12:58:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


بيروت 10 كانون الثاني( بترا)- قتل لبناني في غارة اسرائيلية استهدفت منزله في بلدته كفرشوبا اللبنانية الحدودية ليل امس.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت إن الطيران المسير الاسرائيلي، أغار صباحا على أطراف بلدة الناقورة بعد غارة نفذها فجرا على احد المنازل في بلدة كفرشوبا.
كما يحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
ولفت المصدر الى ان الجيش اللبناني افشل محاولة اسرائيلية لاحراق حرش "الراهب" في الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب، حيث قام بتمديد انابيب بلاستيكية تحتوي على مادة البنزين واحدث فتحات فيها لتنقيط البنزين، فسارعت قوة من الجيش الى تفكيك هذه الانابيب وتعطيل مفعولها.
--(بترا)
ف ج /اص / س س
10/01/2024 10:28:34

MENAFN14012024000117011021ID1107717695

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