قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان وقصف وغارات مكثفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 10 كانون الثاني( بترا)- قتل لبناني في غارة اسرائيلية استهدفت منزله في بلدته كفرشوبا اللبنانية الحدودية ليل امس.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت إن الطيران المسير الاسرائيلي، أغار صباحا على أطراف بلدة الناقورة بعد غارة نفذها فجرا على احد المنازل في بلدة كفرشوبا.
كما يحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
ولفت المصدر الى ان الجيش اللبناني افشل محاولة اسرائيلية لاحراق حرش "الراهب" في الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب، حيث قام بتمديد انابيب بلاستيكية تحتوي على مادة البنزين واحدث فتحات فيها لتنقيط البنزين، فسارعت قوة من الجيش الى تفكيك هذه الانابيب وتعطيل مفعولها.
--(بترا)
ف ج /اص / س س
10/01/2024 10:28:34
MENAFN14012024000117011021ID1107717695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.