ندوة عن الحرب على غزة وموقف الأردن المحوري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا) - نظم منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، مساء أمس الثلاثاء، ندوة عن "الحرب على قطاع غزة وموقف الأردن المحوري والتحذير من تداعيات استمرار العدوان".

وتحدث في الندوة النائب الدكتور بلال المومني عن دور الأردن المحوري والمتقدم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان أول من حذر وطالب المجتمع الدولي بالتدخل، لوقف حرب التهجير والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني استطاع قلب الرواية الصهيونية عالميا وآلتها الإعلامية، ولفت النظر إلى الرواية الحقيقية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة والضفة الغربية منذ 95 يوما.

وقال المومني إن الشعب الأردني يتألم تجاه مع يحدث مع الشعب الفلسطيني، ويقفون مع أشقائهم الفلسطينيين بكل جوارحهم ولا يتوانون عن فضح زيف وكذب وإجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتعريف بما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف المومني الأردنيين بأنهم الناطق الأصدق تفاعلا تجاه عذابات الشعب الفلسطيني، وأن الألم مشترك بين الشعبين، مفتخرا بتكاتف القيادة والشعب في الأردن بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين.

بدوره، تحدث خالد أبو حسان خلال الندوة التي أدارتها عضو مجلس أمانة عمان المهندسة قمر النابلسي، عن خطة العدو الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشيدا بموقف الأردن الصلب بقيادته وشعبه، ضد المخططات الاستعمارية التي بدأت بالفصل العنصري، واستمرت بعمليات القتل الجماعي والتهجير، وصولا إلى اليوم الخامس والتسعين من العدوان الهمجي وحرب الإبادة في ظل صمت دولي مطبق.

-- (بترا)

م خ/ ف ج

10/01/2024 09:45:01