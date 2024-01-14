ندوة عن الحرب على غزة وموقف الأردن المحوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الثاني (بترا) - نظم منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، مساء أمس الثلاثاء، ندوة عن "الحرب على قطاع غزة وموقف الأردن المحوري والتحذير من تداعيات استمرار العدوان".
وتحدث في الندوة النائب الدكتور بلال المومني عن دور الأردن المحوري والمتقدم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان أول من حذر وطالب المجتمع الدولي بالتدخل، لوقف حرب التهجير والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني استطاع قلب الرواية الصهيونية عالميا وآلتها الإعلامية، ولفت النظر إلى الرواية الحقيقية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة والضفة الغربية منذ 95 يوما.
وقال المومني إن الشعب الأردني يتألم تجاه مع يحدث مع الشعب الفلسطيني، ويقفون مع أشقائهم الفلسطينيين بكل جوارحهم ولا يتوانون عن فضح زيف وكذب وإجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتعريف بما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف المومني الأردنيين بأنهم الناطق الأصدق تفاعلا تجاه عذابات الشعب الفلسطيني، وأن الألم مشترك بين الشعبين، مفتخرا بتكاتف القيادة والشعب في الأردن بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين.
بدوره، تحدث خالد أبو حسان خلال الندوة التي أدارتها عضو مجلس أمانة عمان المهندسة قمر النابلسي، عن خطة العدو الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشيدا بموقف الأردن الصلب بقيادته وشعبه، ضد المخططات الاستعمارية التي بدأت بالفصل العنصري، واستمرت بعمليات القتل الجماعي والتهجير، وصولا إلى اليوم الخامس والتسعين من العدوان الهمجي وحرب الإبادة في ظل صمت دولي مطبق.
-- (بترا)
م خ/ ف ج
10/01/2024 09:45:01
MENAFN14012024000117011021ID1107717694
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