مشروع قرار أميركي يدين الهجمات على السفن في البحر الاحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 كانون الثاني (بترا) - تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع يُعرض أمام مجلس الامن اليوم للتصويت عليه يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

ويطلب مشروع القرار أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات فوراً ويطلب منهم اطلاق قائد سفينة غالاكسي وطاقمها فورا.

ويشير مشروع القرار الى حق الدول عملاً بالقانون الدولي أن تدافع عن سفنها من الاعتداءات بما فيها تلك التي تقوض حقوق الملاحة وحرياتها و"يحيي جهود الدول ضمن إطار منظمة الملاحة الدولية لتعزيز سلامة وأمن النقل بالسفن التجارية من كل الدول عبر البحر الأحمر".

ويشجع مشروع القرار الاميركي الدول على دعم بناء قدرات خفر السواحل اليمنية لكي تطبق بفعالية الإجراءات المفروضة في القرار 2216 مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

كما يشجع الدول على مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء القدرات للدول المشاطئة وذات المرافىء في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز الأمن البحري بما في ذلك عبر تأمين مساعدة تقنية عبر هيئات الأمم المتحدة المناسبة بناء على طلب تلك الدول.

ويشدد المشروع على الحاجة الى تقيد كل الدول بالتزاماتها بما فيها حظر الأسلحة الموجه في القرار 2216 وإدراج الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة بموجب القرار 2646.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

10/01/2024 09:01:06