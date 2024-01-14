مشروع قرار أميركي يدين الهجمات على السفن في البحر الاحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 كانون الثاني (بترا) - تقدمت الولايات المتحدة الأميركية بمشروع يُعرض أمام مجلس الامن اليوم للتصويت عليه يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
ويطلب مشروع القرار أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات فوراً ويطلب منهم اطلاق قائد سفينة غالاكسي وطاقمها فورا.
ويشير مشروع القرار الى حق الدول عملاً بالقانون الدولي أن تدافع عن سفنها من الاعتداءات بما فيها تلك التي تقوض حقوق الملاحة وحرياتها و"يحيي جهود الدول ضمن إطار منظمة الملاحة الدولية لتعزيز سلامة وأمن النقل بالسفن التجارية من كل الدول عبر البحر الأحمر".
ويشجع مشروع القرار الاميركي الدول على دعم بناء قدرات خفر السواحل اليمنية لكي تطبق بفعالية الإجراءات المفروضة في القرار 2216 مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
كما يشجع الدول على مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء القدرات للدول المشاطئة وذات المرافىء في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز الأمن البحري بما في ذلك عبر تأمين مساعدة تقنية عبر هيئات الأمم المتحدة المناسبة بناء على طلب تلك الدول.
ويشدد المشروع على الحاجة الى تقيد كل الدول بالتزاماتها بما فيها حظر الأسلحة الموجه في القرار 2216 وإدراج الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة بموجب القرار 2646.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
10/01/2024 09:01:06
MENAFN14012024000117011021ID1107717691
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