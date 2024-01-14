قطر: أكاديمي أردني يستعرض أهمية فلسطين بالحضارة الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 كانون الثاني (بترا) - استضافَ مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المُسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، الليلة الماضية، الأكاديمي الأردني الدكتور محمد المجالي، المحاضر بجامعة قطر، لإلقاء مُحاضرة عامة حول "أهمية فلسطين في تاريخ الحضارة الإسلامية".
واستخلصَ الدكتور المجالي رؤى من القرآن والسنة النبوية لتوضيح العَلاقة التاريخية بين فلسطين والإسلام، واستكشاف المسار التاريخي لفلسطين باعتبارها القِبلة الأولى والأرض المُباركة التي استقر عليها سيّدنا إبراهيم (أبو الأنبياء)، وسيّدُنا عيسى (عليهما السلام).
وأكد المجالي أهمية فلسطين في العقيدة الإسلامية والهُوية الدينية للمُسلمين، حيث لفت إلى دورها المحوري في تشكيل الوعي الإسلامي عبر تاريخها العريق، مع حث المُجتمع الإسلامي على التفكير والتدبُر في أهمية فلسطين بالنسبة لعقيدتهم، وذلك في ضوء الحرب الحالية في غزة.
وقالت مُديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المُسلمين في الحضارة، الدكتورة عائشة يوسف المناعي، إن المركز دأب على دعوة خبراء مرموقين مثل الدكتور المجالي للقاء مُجتمعنا الأكاديمي وتبادل الأفكار والرؤى معه، حيث إن مُلاحظاته للتذكير بأهمية فلسطين للمُسلمين تأتي في وقتها تمامًا وتتواكب مع ما تشهده غزة حاليًا من دمار وحرب دموية، ونحن في كلية الدراسات الإسلامية فخورون لكوننا منصةً فريدةً تُسهم في حوارٍ بنَّاءٍ حول الدين الإسلامي من منظور عالمي.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
10/01/2024 08:48:05
MENAFN14012024000117011021ID1107717689
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