قطر: أكاديمي أردني يستعرض أهمية فلسطين بالحضارة الإسلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 كانون الثاني (بترا) - استضافَ مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المُسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، الليلة الماضية، الأكاديمي الأردني الدكتور محمد المجالي، المحاضر بجامعة قطر، لإلقاء مُحاضرة عامة حول "أهمية فلسطين في تاريخ الحضارة الإسلامية".

واستخلصَ الدكتور المجالي رؤى من القرآن والسنة النبوية لتوضيح العَلاقة التاريخية بين فلسطين والإسلام، واستكشاف المسار التاريخي لفلسطين باعتبارها القِبلة الأولى والأرض المُباركة التي استقر عليها سيّدنا إبراهيم (أبو الأنبياء)، وسيّدُنا عيسى (عليهما السلام).

وأكد المجالي أهمية فلسطين في العقيدة الإسلامية والهُوية الدينية للمُسلمين، حيث لفت إلى دورها المحوري في تشكيل الوعي الإسلامي عبر تاريخها العريق، مع حث المُجتمع الإسلامي على التفكير والتدبُر في أهمية فلسطين بالنسبة لعقيدتهم، وذلك في ضوء الحرب الحالية في غزة.

وقالت مُديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المُسلمين في الحضارة، الدكتورة عائشة يوسف المناعي، إن المركز دأب على دعوة خبراء مرموقين مثل الدكتور المجالي للقاء مُجتمعنا الأكاديمي وتبادل الأفكار والرؤى معه، حيث إن مُلاحظاته للتذكير بأهمية فلسطين للمُسلمين تأتي في وقتها تمامًا وتتواكب مع ما تشهده غزة حاليًا من دمار وحرب دموية، ونحن في كلية الدراسات الإسلامية فخورون لكوننا منصةً فريدةً تُسهم في حوارٍ بنَّاءٍ حول الدين الإسلامي من منظور عالمي.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

10/01/2024 08:48:05