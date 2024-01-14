الخارجية تتابع حادثة مقتل مواطن أردني في شيكاغو الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11كانون الثاني(بترا)- قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة شيكاغو الأميركية.

وأوضح القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأميركية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.

وأضاف، أن السفارة الأردنية في واشنطن باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق مع ذوي المرحوم، بعد انتهاء التحقيقات.

وأعرب السفير، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

--(بترا)

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11/01/2024 12:10:57