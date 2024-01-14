القيادة العامة تنفي استدعاء متقاعدي القوات المسلحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم ضمن مدة خدمة الاحتياط بعد التقاعد.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

11/01/2024 11:36:53