الذهب يرتفع 0.3% وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الذهب اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2028.78 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2033.00 دولارًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعًا للجلسة الثانية، ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

11/01/2024 10:52:11