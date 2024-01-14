الذهب يرتفع 0.3% وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الذهب اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2028.78 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2033.00 دولارًا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعًا للجلسة الثانية، ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
11/01/2024 10:52:11
MENAFN14012024000117011021ID1107717686
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