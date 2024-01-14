Sunday, 14 January 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع 0.3% وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

1/14/2024 12:57:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الذهب اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2028.78 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2033.00 دولارًا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعًا للجلسة الثانية، ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
11/01/2024 10:52:11

MENAFN14012024000117011021ID1107717686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث