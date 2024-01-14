ألعاب طماطم بلس تتعاون مع اي فواتيركم لتقديم طريقة دفع مريحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت ألعاب طماطم الناشر لألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، عن شراكتها مع اي فواتيركم من خلال منصتها الرقمية "متجر طماطم بلس".
وبحسب بيان لشركة طماطم للألعاب الالكترونية، اليوم الخميس، ستسمح هذه الشراكة للأردنيين بإجراء الدفعات لقسائم الشراء الإلكترونية وغيرها من السلع الرقمية المتوفرة على متجر طماطم بلس، باستخدام عملتهم المحلية وطرق الدفع المفضلة لديهم.
وقال المدير الإداري لشركة طماطم بلس، فيصل بيطار: "نحن متحمسون للشراكة مع اي فواتيركم لتقديم طريقة دفع مريحة وآمنة للاعبينا الأردنيين".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لاي فواتيركم، علاء الصلال: "نحن فخورون بالشراكة مع ألعاب طماطم وتقديم طريقة جديدة ومريحة لعملائنا الأردنيين لدفع ثمن السلع الرقمية".
- -( بترا)
غ ح/اص / س س
11/01/2024 10:49:06
MENAFN14012024000117011021ID1107717685
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