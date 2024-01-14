ألعاب طماطم بلس تتعاون مع اي فواتيركم لتقديم طريقة دفع مريحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت ألعاب طماطم الناشر لألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، عن شراكتها مع اي فواتيركم من خلال منصتها الرقمية "متجر طماطم بلس".

وبحسب بيان لشركة طماطم للألعاب الالكترونية، اليوم الخميس، ستسمح هذه الشراكة للأردنيين بإجراء الدفعات لقسائم الشراء الإلكترونية وغيرها من السلع الرقمية المتوفرة على متجر طماطم بلس، باستخدام عملتهم المحلية وطرق الدفع المفضلة لديهم.

وقال المدير الإداري لشركة طماطم بلس، فيصل بيطار: "نحن متحمسون للشراكة مع اي فواتيركم لتقديم طريقة دفع مريحة وآمنة للاعبينا الأردنيين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لاي فواتيركم، علاء الصلال: "نحن فخورون بالشراكة مع ألعاب طماطم وتقديم طريقة جديدة ومريحة لعملائنا الأردنيين لدفع ثمن السلع الرقمية".

- -( بترا)

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11/01/2024 10:49:06