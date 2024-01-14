7 شهداء و25 مصابا في قصف منزل في خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلةالماضية، على منزل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتقى 7 شهداء وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غربي خانيونس.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول إلى 23357 شهيدا، و 59410 جرحى، بالإضافة إلى 7 آلاف في عداد المفقودين،في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
11/01/2024 10:36:26
MENAFN14012024000117011021ID1107717684
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