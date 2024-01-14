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إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

1/14/2024 12:57:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)-تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس ،جلستها الأولى للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وأفادت محكمة العدل الدولية في بيان ان جنوب إفريقيا قدمت في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.
--(بترا)
رصد/رس/اص / س س
11/01/2024 10:21:26

MENAFN14012024000117011021ID1107717683

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