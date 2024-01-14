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المياه تضبط حفارة مخالفة في سحاب

1/14/2024 12:56:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة في منطقة سحاب / رجم الشامي داخل إحدى المزارع وبالتعاون مع الأجهزة المختصةضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه.
وبحسب بيان صحفي، صدر عن وزارة المياه، اليوم الخميس، قامت الوزارة بتنسيق حملة مع الجهات المختصة وتجهيز كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع ،وضبطت الحفارة داخل إحدى المزارع في منطقة الرجم الشامي وحجزتها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون،وذلك ضمن الحملات التفتيشيةالتي تقوم بها الوزارة .
--(بترا)
ي ع /اص / س س
11/01/2024 09:59:49

MENAFN14012024000117011021ID1107717679

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