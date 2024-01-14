زلزلة تهز الفن البريطاني باعتداء جنسي على طفل وقاصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - اهتز الوسط الفني البريطاني الرشيق بزلزال سببه رجل ولد في لندن لعائلة من أصول فرنسية ودنماركية وبولندية متواضعة، وأصبح نجما موسيقيا، عبرت شهرته الحدود إلى حيث قام بنشاط فني بدول عدة، وهو قائد الأوركسترا البريطانية Jan Latham-Koenig البالغ 70 عاما، والذي اعتقلته الشرطة، الأربعاء الماضي، بتهم مشينة ومن الأسوأ، إلى درجة أن خبره ورد بارزاً في وسائل إعلامية بمعظم العالم تقريباً.

ملخص التهم: "ترتيب أو تسهيل فعل، يشمل نشاطاً جنسياً مع طفل، بين 9 ديسمبر الماضي و10 يناير الجاري. كما التواصل بين 11 ديسمبر والأربعاء الماضي مع قاصر يقل عمره عن 16 عاماً، بهدف ممارسة نشاط جنسي معهما"، وهو ما سمعه كونيغ في محكمة مثل أمامها الخميس، وأطلقت سراحه في اليوم التالي بكفالة مشروطة بأن يمثل أمامها ثانية في 9 فبراير المقبل "بعد تزويدها بمزيد من التفاصيل" عن تهم تم اعتقاله بسببها في محطة فيكتوريا للسكك الحديدية، وسط لندن.

ويبدو أن جان لاثام- كونيغ، الذي نرى شيئاً من قيادته للأوركسترا في الفيديو المعروض أعلاه، مضى الأربعاء إلى تلك المحطة بالذات "للالتقاء بالقاصر" وربما ليغادر إلى الخارج، فمنها تنطلق قطارات Eurostar عبر نفق بحر المانش إلى فرنسا وبلجيكا، وهي معلومة بلا مصدر، إلا أن "العربية.نت" استنتجتها من وجوده في تلك المحطة، كما من إطلاق سراحه بكفالة قبلتها القاضية Maria Karaiskos KC مشروطة بإبقاء جواز سفره لدى الشرطة.

يحجب وجهه بيديه

وكل المتوافر من معلومات عن كونيغ، العازب للآن، أن محكمة وستمنستر عقدت الجمعة جلسة مدتها 5 دقائق، ذكر فيها الادعاء أنه سبق وبث من WhatsApp نصوصاً بطعم الاعتداء الجنسي إلى طرف ثالث بين 3 و9 يناير الجاري، كما أجرى معه مكالمة هاتفية إغرائية، فيما كان الموسيقار جالساً يشعر بثقل الفضيحة عليه، لأنه راح يحجب وجهه بيديه طوال الجلسة التي أخبرته القاضية فيها بأن عليه النوم كل ليلة في منزله الذي قدرت صحيفة "التلغراف" ثمنه بـ 10 ملايين إسترليني، تعادل 12 مليونا و700 ألف دولار.

ولم تتابع أي وسيلة إعلامية بريطانية اليوم الأحد خبره الذي نشرته السبت قصيرا وخاليا من "تفاصيل" التهم، لعدم توفرها، ونظراً لعلاقة الخبر بشخصين قاصرين، يمنع القانون الإعلامي نشر معلومات عنهما تحت أي عذر، ولا عبر فيديو في مواقع التواصل أيضاً، لذلك اكتفى الإعلام المحلي بنشر ما يتعلق بشهرة كونيغ وما قام به من نشاط فني في الداخل البريطاني والخارج، إلا أن خبراً سيئاً ظهر عنه في الأرجنتين أمس السبت.

من سيرة كونيغ، أنه درس بكلية Royal College of Music الكونسورفاتورية الملكية بلندن، وأسس في 1976 فرقة تحمل اسم عائلته. ثم بدأ يعمل في 1981 كقائد لحفلات BBC الموسيقية، وفاز بزمالة Gulbenkian Fellowship الشهيرة، تلاها بظهوره في 1988 مع أوبرا Macbeth بدار الأوبرا في فيينا، ثم أصبح في 1991 قائداً وضيفاً دائماً لها. بعدها تم تعيينه مديراً فنياً في 2011 لدار Novaya Opera Theatre بموسكو، كأول قائد أوركسترا بريطاني المولد يتولى مثل هذا المنصب في أوبرا روسية.

خبر الأرجنتين السيء

وبسبب "ما أداه من خدمات في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا" تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية، ثم أصبح العام الماضي مديراً لمسرح "تياترو كولون" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والذي كان أول من قام بردة فعل على اعتقاله، بحسب ما قرأت "العربية.نت" ما بثته وكالة MercoPress اللاتينية التغطية باللغة الإنجليزية، من أن المسرح "قرر فصله عن كل الأنشطة الحالية والمستقبلية التي قام بها للمؤسسة".





أما بقية نشاط كونيغ الخارجي، فتشمل قيادته لأوركسترات عدة في اليابان و12 دولة أوروبية، إضافة للولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين والصين. كما تولى الإدارة الموسيقية لمجموعات ومنظمات عدة، وأسس Orquestra Sinfónica do Porto في مدينة بورتو، بطلب من الحكومة البرتغالية.