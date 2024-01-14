آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا ستكون باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

