حزب الله يعلن استهداف 8 مواقع لجيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.



وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية حزب الله قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع العاصي، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و استهدف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين وتجمّع آخر في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة".

ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، موقع بركة ريشا، وقصف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة، ومستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني".