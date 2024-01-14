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جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 مسلّحين تسللوا من لبنان إلى الجولان

1/14/2024 12:45:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.


واستهدف الجيش الإسرائيلي 14 بلدة في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط.


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