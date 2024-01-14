جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 مسلّحين تسللوا من لبنان إلى الجولان

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 مسلّحين تسللوا من لبنان إلى الجولان
التاريخ
1/14/2024 12:45:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري.
واستهدف الجيش الإسرائيلي 14 بلدة في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط.
MENAFN14012024000208011052ID1107717655
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.