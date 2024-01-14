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الاحتلال يعتقل شقيقتي صالح العاروري

1/14/2024 12:45:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة.


وكان العاروري استشهد مع آخرين من حركة حماس في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 10 أيام.

MENAFN14012024000208011052ID1107717654

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