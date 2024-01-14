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فيديو مرعب - لحظة سقوط فتاة من الطابق 26 في مصر

1/14/2024 12:45:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت الجهات المختصة في مصر التحقيق في واقعة مرعبة شهدها فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة حيث سقطت فتاة من الطابق 26 ولقيت حتفها على الفور.


وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط فتاة من الطابق 26 بفندق شهير في منطقة الزمالك بوسط القاهرة ووفاتها في الحال.


وكشف فيديو متداول تفاصيل الواقعة حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.


ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، ثم تشبثت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفور.


وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل موظفة في الفندق وتبلغ من العمر 22 عاما، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.



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