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وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي

1/14/2024 12:45:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات ووزارات بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر شواغر لديها في القطاع العام .
كما دعت مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.



































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