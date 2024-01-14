الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك في المقاومة في جنوب قطاع غزة.



وكان الاحتلال أعلن يوم أمس السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.



وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة إن عدد قتلاه أكبر من الرقم المعلن بكثير.

