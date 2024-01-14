الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك في المقاومة في جنوب قطاع غزة.
وكان الاحتلال أعلن يوم أمس السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.
وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة إن عدد قتلاه أكبر من الرقم المعلن بكثير.
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