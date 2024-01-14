المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قاعدتين أمريكيتين في سوريا

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قاعدتين أمريكيتين في سوريا
التاريخ
1/14/2024 12:45:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق -فجر اليوم الأحد- إنها هاجمت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأميركية في كل من حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بالعمق السوري.
وأوضح في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي في إطار "مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة".
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