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المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قاعدتين أمريكيتين في سوريا

1/14/2024 12:45:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق -فجر اليوم الأحد- إنها هاجمت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأميركية في كل من حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بالعمق السوري.


وأوضح في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي في إطار "مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة".

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