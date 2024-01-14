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الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

1/14/2024 12:45:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة" بمرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.


وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".


ولم يفلح مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا اسرائيليا طاحنا تسبب باستشهاد وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.


كما أدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.


وحذرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفة ما يحدث بانه حرب إبادة جماعية.


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